В новосибирских сёлах с изъятым скотом проверят наличие продуктов

В Новосибирской области населённые пункты, где был изъят скот, окажутся под особым контролем всех органов власти. Об этом губернатор Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 23 марта.
Глава региона отметил, что исчезновение скота, особенно коров, является трагедией не только для отдельных людей, но и для всего села.
Губернатор дал несколько поручений. Во-первых, во всех пострадавших сёлах необходимо провести мероприятия по укреплению социальной инфраструктуры, благоустройству и развитию улично-дорожной сети. Он поручил министрам выполнить эти работы в установленные сроки и в полном объеме.
Кроме того, Андрей Травников попросил глав муниципалитетов рассмотреть дополнительные меры поддержки жителей, чтобы укрепить их уверенность в будущем своих сёл. Уделить внимание подготовке к паводку и пожароопасному сезону.
Министерству сельского хозяйства губернатор поручил помочь восстановить личные подсобные хозяйства, переориентировав их на выращивание птиц или приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, когда это станет возможным.
Наконец, Минпромторгу региона предстоит заняться вопросами продовольственной безопасности, так как мясом и молоком жители ранее обеспечивали себя сами, а теперь такой возможности нет.
Специалисты проверят работу магазинов и автолавок, чтобы убедиться в отсутствии дефицита продуктов.
Татьяна Картавых