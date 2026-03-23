До конца марта красноярские школьники могут стать участниками чемпионата финграмотности «Красноярские львы»

Чемпионат проходит с целью развития финансовой и читательской грамотности, критического и креативного мышления, а также формирование финансовой культуры и навыков работы в команде. Участникам предстоит решать задания, основанные на реальных ситуациях, демонстрировать умение анализировать информацию и принимать решения. Конкурс пройдет в два этапа. Отборочный тур состоится онлайн на платформе Регионального центра финансовой грамотности, финал — 25 апреля в Красноярске в очном формате. В состав жюри войдут представители межведомственной комиссии по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения. В их числе — сотрудники министерства финансов края, Центрального банка, налоговой службы, образовательных организаций. Победители и призёры получат призы, дипломы и сертификаты. Краевой кейс-чемпионат «Красноярские львы» — одно из крупнейших мероприятий по повышению финансовой грамотности в регионе. Инициатором и разработчиком материалов является школа № 16 (г. Ачинск). В прошлом году в турнире участвовали 66 команд из разных территорий края.