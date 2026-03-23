Почти 100 млрд прибыли заработали предприятия Волгограда и области

Самыми прибыльными стали сферы производства нефтепродуктов, химических веществ, сельского хозяйства, торговли, производства пищевых продуктов, транспортировки и хранения. На конец 2025 года внеоборотные активы организаций региона сложились в сумме 799,7 млрд рублей, что на 19,4% больше, чем на конец 2024 года. В структуру внеоборотных активов включены основные средства, материальные поисковые активы, доходные вложения в материальные ценности, незавершенные капитальные вложения, результаты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам и т.д.