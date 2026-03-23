В Омске владельцев частных домов обяжут убирать вдвое больше территории

В то же время зону контроля вокруг ЛЭП сократят.

Источник: Om1 Омск

В Омске планируют изменить границы уборки прилегающих территорий для частных домов и опор линий электропередачи. Вопрос обсудили 23 марта на публичных слушаниях в городском Совете.

Согласно предложенным изменениям в правила благоустройства, для опор воздушных линий электропередачи напряжением 150 и 220 кВ зону уборки сократят с 25 до 20 метров.

При этом для индивидуальных жилых домов, наоборот, территорию увеличат — с 5 до 10 метров. Речь идет обо всей площади вокруг дома, включая участок и ограждение.

Для автозаправочных станций, торговых центров и газозаправок правила не изменятся — за ними, как и прежде, закрепят зону уборки в пределах 50 метров.

Как отмечается, корректировки не затронут социально значимые и промышленные объекты.