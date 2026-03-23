В Омске владельцев частных домов обяжут убирать вдвое больше территории

В Омске планируют изменить границы уборки прилегающих территорий для частных домов и опор линий электропередачи. Вопрос обсудили 23 марта на публичных слушаниях в городском Совете.
Согласно предложенным изменениям в правила благоустройства, для опор воздушных линий электропередачи напряжением 150 и 220 кВ зону уборки сократят с 25 до 20 метров.
При этом для индивидуальных жилых домов, наоборот, территорию увеличат — с 5 до 10 метров. Речь идет обо всей площади вокруг дома, включая участок и ограждение.
Для автозаправочных станций, торговых центров и газозаправок правила не изменятся — за ними, как и прежде, закрепят зону уборки в пределах 50 метров.
Как отмечается, корректировки не затронут социально значимые и промышленные объекты.