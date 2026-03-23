Как подтвердить трудовой стаж, если отказал Соцфонд, объяснил юрист

Данная проблема остаётся одной из наиболее острых и неприятных для тех, кто уже получает пенсию или скоро на неё выходит, поскольку непосредственно влияет на величину будущих выплат, сообщает ИА DEITA.RU.
Особое внимание необходимо уделять трудовому стажу, накопленному до 2002 года. Именно этот период во многом определяет пенсионные права по старым правилам, и именно он часто становится предметом споров из-за неполного учёта. На практике гражданам не всегда удаётся добиться включения всех отработанных лет в стаж, что приводит к снижению размера пенсии и ощущению несправедливости.
Отсутствие учёта части стажа — это не просто формальная ошибка, а реальная потеря денежных средств. Каждый пропущенный месяц или год приводит к снижению пенсионных выплат на общую сумму, которая ощутима для получателя. Основные причины подобных отказов — это типичные ситуации, которые в большинстве случаев можно оспорить и исправить.
Одним из наиболее частых поводов для непризнания стажа становятся ошибки в трудовой книжке. Неправильные даты, нечеткие формулировки, отсутствие необходимых подписей или печатей — всё это основания для отказа Социального фонда. Однако эти пробелы можно устранить, прибегнув к судебным процедурам.
Суд может принять дополнительные доказательства в виде архивных справок, приказов, расчетных ведомостей или даже показаний свидетелей. Стоит отметить, что свидетельские показания принимаются для подтверждения общего трудового стажа, но не могут служить доказательством льготного стажа для досрочного выхода на пенсию.
Ключевой совет юриста заключается в том, что ответственность за правильное ведение трудовых книжек лежит на работодателе. Работник не должен лишаться законных пенсионных прав из-за ошибок или невнимательности работодателя при оформлении документов.
Другим распространённым препятствием для зачёта стажа становятся периоды работы после оформления СНИЛС. С момента присвоения страхового номера данные о стаже учитываются только из индивидуального лицевого счёта.
Если в выписке из ИЛС отсутствуют определённые периоды, Фонд, как правило, отказывает в их учёте, даже если человек официально работал в эти дни. Это требование закреплено законом, но при этом предусмотрена возможность внесения исправлений.
Федеральный закон № 27-ФЗ даёт право на корректировку данных индивидуального учёта. При сохранении деятельности работодателя через суд можно обязать его исправить сведения в ИЛС на основании подтверждающих документов.
Если же организация прекратила свою работу, то можно обратиться в суд напрямую к Социальному фонду с требованием включить спорные периоды в трудовой стаж, доказав факт реальной занятости.
Судебная практика демонстрирует, что защита пенсионных прав с помощью суда нередко приводит к положительному результату даже в самых сложных случаях. Ошибки в документах, потеря информации и пробелы в индивидуальном лицевом счёте не являются необратимыми препятствиями.