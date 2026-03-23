Облвласти заработали на приватизации имущества 21,6 млн руб

Он напомнил, что в 2025 году были акционированы три госпредприятия — «Единая система обращения с отходами Калининградской области», «Автовокзал» и «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2». «Они были преобразованы в акционерное общество. Их регистрация состоялась в декабре 2025 года. Уставной капитал акционерных обществ был сформирован из 148 объектов недвижимого имущества, 15 земельных участков и более 1,5 тысяч объектов движимого имущества. Общая балансовая стоимость имущества, на основании которой был сформирован уставной капитал, составило более 1,072 млрд рублей», — рассказал Шестаков.