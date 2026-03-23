30,7 млн руб. утильсбора и пени отдаст фирма из Приморья за ввоз 47 авто

Арбитражный суд Приморского края обязал компанию «Бастион» заплатить в бюджет почти 18,6 млн рублей утилизационного сбора и еще 12,1 млн рублей пени по иску Владивостокской таможни. Суд посчитал, что требования таможни обоснованы и ее расчет верен.
По данным Арбитражного суда Приморского края, «Бастион» ввез 47 подержанных легковых автомобилей через акцизный специализированный таможенный пост и оформил их под процедуру таможенного склада. Машины разместили на складе ООО «ТС Терминал» по договору с участием компаний «СпецАвтоВлад» и «Бастион», а затем «Бастион» продал эти автомобили «СпецАвтоВладу» по договорам купли-продажи.
Позже таможня проверила документы по декларациям на товары и пришла к выводу, что ввезенные машины не входят в перечень транспортных средств, освобожденных от уплаты утилизационного сбора. После проверки таможенный орган направил «Бастиону» уведомление с требованием заплатить сбор за эти автомобили, однако компания на него не отреагировала.
Из-за отказа платить таможня обратилась в арбитраж с иском о взыскании суммы сбора и пени. Суд изучил представленные материалы, признал расчет утилизационного сбора арифметически и методологически верным и уточнил размер пени, пересчитав период их начисления. В итоге суд утвердил пени в сумме 12 171 838 рублей при сохранении основного долга по сбору в размере 18 595 200 рублей.