Дмитрий Григоренко, Игорь Кобзев и руководители ИТ-компаний обсудили вопросы развития сферы информационных технологий в регионе

Руководители компаний рассказали о проектах, которые реализуют, и о возможностях для их развития. Встреча прошла при участии АНО «Цифровая экономика», отмечает пресс-служба Правительства региона. «Развитие ИТ-рынка в России требует регулярного диалога с представителями отрасли и обмена обратной связью. В этой связи такие встречи имеют особое значение. В субъектах уже есть перспективные ИТ-решения, которые могут быть масштабированы на другие регионы и федеральный уровень. Сейчас ключевая задача — поддержать их развитие», — сказал Дмитрий Григоренко. «Цифровизация и автоматизация разных сфер жизни — это необходимость современного мира. В нашем регионе в сфере информационных технологий работает более 800 компаний. В 2024 году выручка местных ИТ-компаний достигла 33 млрд рублей — это почти на 30% больше, чем в 2023 году. Нам вместе нужно выявить точки соприкосновения и создать благоприятные условия для дальнейшего развития этого сектора. Давайте сделаем все возможное, чтобы Иркутская область стала лидером цифровой трансформации и примером успешного взаимодействия государства и бизнеса», — добавил Игорь Кобзев. Одна из компаний создала программу для заказа и доставки медицинских препаратов из областного и районных центров в небольшие села и отдаленные населенные пункты региона, где нет аптек. Игорь Кобзев поручил заместителю Председателя Правительства Иркутской области Наталье Дикусаровой рассмотреть возможности расширения использования сервиса. Проект другой компании позволил быстро оформлять пропуски для посещения национальных парков. В Иркутской области он стал популярен, поскольку позволяет людям соблюдать требования закона в считанные минуты, а Прибайкальскому национальному парку знать, сколько туристов находятся на его территории, на каких маршрутах. Это необходимо для соблюдения мер безопасности. Дмитрий Григоренко предложил рассмотреть возможность расширения проекта. Участники встречи озвучили предложения по поддержке развития отрасли. В их числе — внедрение комплекса финансовых и нефинансовых мер, поддержка экспорта и тиражирование технологий. Также обсудили вопросы сохранения в регионе молодых специалистов и привлечения местных компаний к работе в проектах нашего региона. Игорь Кобзев предложил включить их представителей в состав Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской области. На его заседаниях компании рассказывают о подготовке и реализации разных экономических проектов. Специалисты компаний, работающих в сфере информационных технологий, могли бы разрабатывать для них специальные решения, в том числе — узкопрофильные. Это могло бы быть выгодно всем участникам, отметил Игорь Кобзев.