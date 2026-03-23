70 тысяч тонн еды застряли из-за войны — риск голода для миллионов растет

Десятки тысяч тонн продовольственной помощи оказались заблокированы из-за перебоев поставок на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на директора по цепочкам поставок Всемирной продовольственной программы ООН Коринн Флейшер.
По данным организации, в море застряли около 70 тысяч тонн грузов, включая пшеницу и консервы. Нарушения логистики связаны с изменением маршрутов и отказом судов от прохода через Красное море.
Отдельно задерживаются около 30 тысяч тонн контейнерных поставок. Речь идет о консервированных продуктах, горохе и специализированном детском питании. Эти грузы направляются в обход мыса Доброй Надежды, что увеличивает сроки доставки.
Часть помощи уже скопилась в транзитных точках. Около 21 тысячи тонн пшеницы, предназначенной для Йемена, остаются в Омане. Поставки в Демократическую Республику Конго задерживаются в портах Танзании из-за перегруженности и скопления судов.
Всемирная продовольственная программа предупреждает, что при сохранении перебоев до июня число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может увеличиться. К уже существующим 318 миллионам добавятся еще 45 миллионов человек.
Организация заявляет о необходимости финансирования в размере 13 миллиардов долларов для оказания помощи 110 миллионам человек в текущем году. В 2025 году ВПП получила 6,4 миллиарда долларов, что привело к сокращению программ.
