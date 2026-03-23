30 актюбинских семей получили новое жилье

Аким района Асланбек Шуиншалиев поздравил жителей с праздником Наурыз и выразил теплые пожелания новоселам.
По его словам, работа по повышению качества жизни населения в регионе будет продолжена на системной основе.
Новые дома были предоставлены жителям города Алга, а также сел Маржанбулак, Карагаш, Нурбулак, Есет батыр, Ушкудык и Сарыкобда.
Стоит отметить, что обеспечение жильем является одним из ключевых направлений социальной политики. Работа по обеспечению граждан жильем в регионе будет поэтапно продолжаться, — отметили в акимате.