Больше всех в Нижегородской области зарабатывают IT-специалисты

В 2025 году сектор информационных технологий занял лидирующие позиции по уровню оплаты труда в Нижегородской области, как свидетельствуют данные анализа, проведенного РИА Новости.
Исследование показало, что среднегодовой доход специалистов IT в регионе достиг 159 тысяч рублей. По этому показателю Нижегородская область заняла 23-е место среди всех субъектов Российской Федерации по уровню заработной платы в различных секторах экономики.
Лидерами по доходам в России в прошлом году стали работники нефтегазовой отрасли на Сахалине, получающие в среднем 328 тысяч рублей, и представители финансового сектора в Москве с доходом 310 тысяч рублей.
Наименьший уровень оплаты труда зафиксирован в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестане. За исключением Чечни, в остальных указанных республиках самые высокие зарплаты получают государственные служащие.
Анализ 85 регионов выявил, что в 18 из них наиболее высокие заработки связаны с добычей природных ресурсов. Обычно это касается нефтегазовой промышленности, однако значительные доходы также получают работники, занятые в добыче металлов, угля и прочих полезных ископаемых.
Ранее Глеб Никитин утвердил проект КРТ для ИT-квартала в Нижнем Новгороде. Проект предусматривает создание современного ИT-кластера площадью 76,5 тыс. кв. метров, который должен стать ключевым звеном цифровой экосистемы Нижегородской области.