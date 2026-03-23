Россияне ждут персонализации рекламы и снижения ее навязчивости

Около трети россиян рассчитывают, что интернет-реклама перестанет отвлекать и станет частью контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно данным опроса, 31% респондентов ожидают более органичной интеграции рекламы в цифровую среду. При этом подавляющее большинство — 88% — считают важным, чтобы рекламные сообщения не мешали просмотру контента.
Более половины участников исследования полагают, что в будущем технологии на базе искусственного интеллекта смогут точнее учитывать интересы пользователей и предлагать релевантные товары и услуги. Еще 30% ожидают, что реклама будет показывать только действительно нужные предложения.
Треть опрошенных также прогнозирует распространение механики покупки напрямую из рекламы. Возможность оформления заказа в один клик в социальных сетях и на маркетплейсах считают важной 44% респондентов.
С точки зрения практической пользы 80% участников отметили, что реклама помогает принимать решения о покупке. Более половины — 55% — обращают внимание на актуальность и современный формат подачи.
В числе основных источников информации о товарах россияне назвали рекламу на маркетплейсах — 43%, в поисковых системах — 34%, в социальных сетях и мессенджерах — 28%. Далее следуют блогеры — 27% и телевидение — 21%.
