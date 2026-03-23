Стали известны очертания будущего КРТ на Юмашева во Владивостоке

Стало известно, как будет выглядеть участок на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке, отданный под комплексное развитие территории (КРТ) ООО «СЗ “Парковые высоты”» (входит в группу компаний «Остов»). На новых эскизах показано, в том числе, «сердце» проекта — фермерский рынок, облик которого вдохновлён архитектурой бывшего трамвайного депо. Также видна схема благоустройства трамвайного кольца.
Судя по эскизам, территорию в 1,65 га, которую ранее урбанистический тренд обходил стороной, превратят в современный квартал. Как и анонсировалось ранее, вместо стихийного рынка здесь появится крытый современный. Ранее руководитель ГК «Остов» Игорь Шаповалов отмечал, что старые торговые точки должны трансформироваться в современные пространства, ведь торговля — это тоже часть городской культуры, и она заслуживает качественного архитектурного облика.
Из появившейся концепции становится понятно, что пластика фасада рынка вдохновлена архитектурой трамвайного депо 1919 года, которое как раз находилось недалеко от парка Минного городка. Создатели концепции — команда Concrete Jungle — делают акцент на трамвайном движении как неотъемлемой части прошлого и настоящего города.
Как рассказал сооснователь архитектурно-производственной компании Concrete Jungle Феликс Машков, рынок всегда был важной частью района, хотя и возник стихийно, а потому никогда не являлся предметом гордости. По словам архитектора, местные жители связывали с ним свою ежедневную рутину, ведь он удобно располагался и фактически был встроен в путь основных пешеходных маршрутов. Эти маршруты, как пояснил Машков, были заложены ещё в генеральном плане 1964 года — пешеходная аллея пронизывает весь район и спускается прямо к трамвайному кольцу.
«Мы с застройщиком решили не просто сохранить функцию, но и придать ей идентичность во внешнем облике. Архитектура рынка воспроизводит облик трамвайных депо, которые некогда находились вблизи этого района. Получилась такая игра с историей. Функцию, родившуюся в девяностых-нулевых, мы оставили, а внешний вид, в те годы неприглядный, позаимствовали из эпохи Российской империи, времен неорусского модерна», — поделился архитектор.
Говоря о практической реализации этого образа, Феликс Машков подчеркнул, что при работе с отсылкой к исторической архитектуре первостепенное значение имеет именно технология строительства. Например, кирпичный фасад должен быть выложен кирпичной кладкой, а не имитацией.
«В данном проекте мы говорим о кирпичной кладке, арочных изящных конструкциях и широком применении металлоконструкций внутри для перекрытия кровли», — уточнил он.
Девелопер, реализующий проект, займется пешеходной инфраструктурой, которая свяжет жилой дом с остановками общественного транспорта. Будут обустроены тротуары, пешеходные дорожки и аллеи шириной не менее двух метров, а также велодорожки с велопарковками.
В команде проекта подчеркивают, что само решение о строительстве здесь продиктовано современным градостроительным подходом.
«В рамках современного понимания того, как правильно развивать города, максимальная плотность застройки должна формироваться в зонах максимальной транспортной доступности. В этом смысле строительство нового жилья и новых точек притяжения здесь градостроительно обоснованно. Тем более, сейчас идет проект развития парка Минного городка», — сказал Феликс Машков.
Особое внимание в концепции уделено территории вокруг трамвайных путей и входной группе парка Минного городка, которые должны «влиться» в единое пространство. Как пояснил архитектор, из-за высокой пешеходной проходимости ключевая задача проектирования здесь — оформить все маршруты максимально безопасно и комфортно.
«Трамвайное кольцо — достаточно опасный транспортный объект. В местах особых рисков, на пересечениях, мы ограничили доступ пешеходов на пути, внедрив обильное озеленение. Там, где пешеход не ходит, растёт красивый молодой лес», — рассказал он.
Территория парка Минного городка и участок, отданный под КРТ, будут соединены бесшовно. Как отметил Машков, визуально и функционально это станет единым пространством. Покрытие на всей территории подбирается по принципам доступности, долговечности, эстетики и с учётом особенностей приморского климата.
По мнению сооснователя Concrete Jungle, с профессиональной точки зрения реализация проекта станет важным этапом в развитии территории — она привлечёт инвестиции, качественно изменит среду и принесёт много пользы.
«Если пешеходы будут оказываться в классном пространстве, это изменит их восприятие и своего района, и города в целом. Такое преобразование полностью соответствует одной из позиций стратегии развития Владивостока — развитию локальных центров. Трамвайное кольцо на Юмашева по всем параметрам является точкой притяжения. Инвестиции, которые делают территорию благоустроенной, современной, красивой — это благо для города. И девелопмент именно в таких местах должен быть самым одобряемым действием», — заключил Машков.
Напомним, что мэрия утвердила проект КРТ летом 2025 года, пригласив потенциальных инвесторов и очертив для них рамки — развитие территории должно соответствовать нормативной базе КРТ, мастер-плану развития города и градостроительной политике, проводимой сегодня федеральными и региональными властями. По итогу был принят и утвержден эскиз ООО «СЗ “Парковые высоты”».
Помимо всего прочего, проект предусматривает, что в многоэтажном жилом доме, который будет построен, разместится новый детский сад. Запланирована и реконструкция близлежащей школы № 66 — ёмкость образовательного учреждения хотят увеличить до 900 мест. На эти цели будет направлено 30 млн рублей.
Как уточняется в проекте, территория будет полностью соответствовать нормативам Приморского края по обеспеченности социальной инфраструктурой, а также парковочными местами. Запланировано обустройство новой остановки общественного транспорта. В границах территории сохранятся существующие остановка трамвая и автобусная остановка.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что движение трамваев по маршруту № 6 «Сахалинская — Мингородок» во Владивостоке не будут ограничивать и, тем более, останавливать на время работ в рамках комплексного развития территории (КРТ) в районе Адмирала Юмашева.