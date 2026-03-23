Волгоградская область снова попала на дно зарплатного рейтинга

Опубликован новый зарплатный рейтинг, где Волгоградская область занимает свои привычные позиции в конце списка. Исследование подготовили эксперты «РИА Рейтинг», для расчета использовали данные Росстата по зарплатам в разных отраслях в 2025 году. В этом рейтинге регионы России расположили по уровню средних зарплат в ведущей для этой области или края отрасли, где занято не менее 1% работников.
В Волгоградской области такой отраслью посчитали химическую промышленность. И средняя зарплата у работников этой сферы в нашем регионе в прошлом году составила 94 тысячи. Среди регионов страны мы занимаем не очень почетное 71 место.
Выгоднее всего работать на Сахалине в сфере добычи нефти и газа, там в 2025 году в среднем платили 328 тысяч в месяц. В Москве ведущей отраслью назвали финуслуги, где в среднем зарабатывали в прошлом году 310 тысяч в месяц. На третьем месте Амурская область. Если устроиться в сферу химической промышленности, можно зарабатывать около 286 тысяч рублей в месяц.
Из наших ближайших соседей выше всего в рейтинге Астраханская область. Она на 26 месте. Ведущей отраслью называют добычу нефти и газа, в среднем сотрудникам там платят 153 тысячи. Воронежская область сильна своими IT специалистами, они в среднем получают 134 тысячи, регион в рейтинге встал на 33 место. Ростовская область на 54 месте. В сфере финансовых услуг там можно зарабатывать 111 тысяч в месяц.