Годовая инфляция снизилась до 5,57% в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировано замедление инфляции. По данным статистики, в феврале 2026 года цены на товары и услуги оказались на 5,57% выше, чем годом ранее. При этом за месяц рост составил 0,55%, сообщает Нижегородстат.
Снижение темпов роста цен подтверждают и показатели производителей. В промышленности в феврале зафиксировано небольшое удешевление: индекс цен составил 99,1% к январю. Особенно заметно снижение в обрабатывающих отраслях, где цены в целом остались ниже уровня конца прошлого года.
В то же время в отдельных сферах наблюдается рост. Например, в добыче полезных ископаемых цены увеличились, а в ряде сегментов промышленности — от химии до производства оборудования — динамика остается разнонаправленной.
В целом ситуация говорит о постепенной стабилизации цен: резких скачков не происходит, а инфляция держится на умеренном уровне.