Пермский край вошел в число лидеров среди регионов РФ по «гаражной амнистии»

В краевом управлении Росреестра озвучили ход реализации закона «гаражной амнистии». Прикамье занимает четвертое место среди регионов страны с наибольшим количеством оформленных земельных участков под гаражами в рамках федеральной программы.
С начала действия закона, 1 сентября 2021 года, в Пермском крае владельцы гаражей оформили права на 17,8 тыс. земельных участков общей площадью 542 тыс. кв. метров. Регион опережают: Ленинградская обл. — 39,41 тыс. участков, Московская обл. — 21,7 тыс. участков, Саратовская обл. — 21,6 тыс. участков.
Жители Прикамья для оформления гаражей и земли под ними пользуются упрощенным порядком оформления. У них есть возможность получить землю под гаражом бесплатно, не выкупая ее у государства или муниципалитета.
В прошлом году краевой Росреестр зарегистрировал более 6 тыс. объектов в рамках «гаражной амнистии». Госдума РФ рассматривает законопроект о продлении действия программы до 1 сентября 2031 года.