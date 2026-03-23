Весеннюю обработку сельхозживотных проводят в отдаленных селах Приангарья

Как рассказал заместитель руководителя госветслужбы Приангарья Иван Лобыцин, в первую очередь противоэпизоотические мероприятия проводят в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона.
Так, специалисты Нижнеилимского филиала Усть-Илимской СББЖ вакцинировали, взяли кровь для анализа и провели диагностику скота на туберкулез в поселке Заморский Нижнеилимского района; Тайшетской СББЖ — в селе Кондратьево, Венгерка, поселке Полинчет Тайшетского района, а также в селе Выдрино и деревне Червянка Чунского района. Качугской ветстанции — в деревнях Козлово и Магдан Качугского района, Усть-Кутского филиала Киренской СББЖ — в селах Омолой, Орлинга, Боярск, урочище Лупилово и деревне Турука.
«Добраться до этих сел и деревень можно только по зимнику или по льду, поэтому весеннюю противоэпизоотическую обработку скота там начинают раньше обычного. Кроме того, специалисты в это же время проводят клинический осмотр животных и оказывают экстренную помощь в их лечении», — прокомментировал Иван Лобыцин.
Всего в этом году запланировано около 1,2 млн диагностических исследований, около 948 тысяч лабораторных исследований на инфекционные болезни, более 1,4 млн предохранительных прививок и профилактическая обработка более 240 тысяч сельхозживотных, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.