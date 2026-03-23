В Омске зафиксирован спрос на специалистов со средним образованием

Отмечается, что в 2025 году в таком опросе приняли участие более 6,7 тысячи предприятий региона. Согласно предварительным расчетам, до 2032 года региональной экономике потребуется около 195,9 тысячи специалистов, из которых 20,5% — в обрабатывающие производства, 15,7% — транспорт и логистика, 10,1% — здравоохранение.
В Кадровом центре также указали, что в структуре спроса преобладают вакансии работников со средним специальным образованием. В число востребованных профессий входят медики, педагоги, инженеры, электрики, водители автомобиля, трактористы.
По словам директора омского Кадрового центра Виталия Мещерякова, предполагается, что долгосрочный прогноз поможет адаптировать образовательные программы вузов и ссузов под запросы экономики, а у выпускников учебных заведений будет возможность трудоустроиться по своей специальности.