Первый куб бетона залили на стройплощадке ЖК «Самородный квартал»

Группа компаний VIRA (ВИРА) официально дала старт активной фазе строительства жилого комплекса в Хабаровске.

Источник: AmurMedia

С амбициозным проектом в Хабаровск зашел новый девелопер: ГК VIRA (ГК ВИРА) собирается, а точнее, уже строит в центре города жилой комплекс из двух зданий — одно 22-этажное, другое — тридцатиэтажное (и это надземная часть, в подземной еще три), которое обещает стать самым высоким в Хабаровском крае. Как уверяет застройщик, с верхних этажей будет открываться невероятный вид на Амур.

Журналист ИА AmurMedia побывал на стройплощадке в день торжественной заливки «первого куба» бетона в основание будущего жилого комплекса. Стройплощадка находится рядом с бизнес-центром «Новый квартал», неподалеку от развязки Карла Маркса — Большая. Здесь активно идут работы нулевого цикла: подготовлено свайное поле, на которое уложат монолитную плиту — такое обустройство фундамента гарантирует высокую устойчивость будущей тридцатиэтажки. Вопросу надежности сооружения в принципе уделяется серьезное внимание.

— Мы заходим в Хабаровск не просто с объектом — мы пришли с флагманским проектом компании. Мы несём полную ответственность за «Самородный квартал» перед будущими новоселами и перед городом. Стройка идёт активно, мы жёстко контролируем график. Только ритмичная работа, никаких сбоев, — прокомментировал директор по девелопменту в Хабаровске Владислав Митюков перед началом церемонии заливки «первого куба».

Масштаб действительно поражает: чтобы дойти до места церемонии, нам пришлось обойти по периметру огромный котлован, откосы которого укреплены для надежности шпунтовой стенкой из буронабивных свай; на дне виднеется свайное поле — по нему можно судить о размерах здания, выделяется приямок лифтовой шахты. Рядом выравнивают площадку под подземный паркинг на 564 машиноместа — объемы гарантируют двор без автомобилей, то есть в такой двор родители смогут спокойно отправлять детей погулять.

Для торжественной церемонии заливки «первого куба» подошел миксер. Гостям пришлось немного подождать: подъехали самосвалы с гравием и бетононасос их пропускал — стройка, несмотря не церемонии, продолжала жить своей жизнью. Пока ждали, нам напомнили о давней традиции строителей: класть какую-либо ценную вещь в фундамент сооружения — и предложили бросить в «первый куб» по монетке на счастье. Что мы и сделали, как только пошла бетонная смесь.

— Это важный момент для нашей компании и, надеюсь, для Хабаровска. Мы сейчас не просто заливаем бетон в опалубку — мы подчеркиваем, что наша стройка переходит в активную фазу, — отметил Владислав Митюков. — «Первый куб» — не просто строительная формальность, а символ надежности и выполнения обязательств перед будущими жильцами и городом. Мы строим большой комплекс, и нам важно показать: мы пришли в Хабаровск всерьез и надолго.

Рассказывая о проекте ЖК «Самородный», представители застройщика обратили внимание на инженерные решения, которые делают проект нестандартным. Например, фасадное решение: фасад будет украшен витражным остеклением, а не блоками кондиционеров — их разместят в специальных нишах и скроют от глаз жильцов. Планировка квартир сознательно разнообразна: есть студии на 28 квадратным метров, есть европланировки — на одну, две, три и четыре комнаты, площадью до 134 «квадратов». То есть «Самородный квартал» может стать домом как для холостяков, так и для больших семей. Сейсмоустойчивость зданий обеспечивает арматурный каркас, бетон высокой марки и, как уже было сказано выше, надежный фундамент — монолитная плита на свайном основании. Застройщик планирует к маю выйти на нулевую отметку и начать работы по возведению монолитного каркаса с обустройством кирпичных стен.

СПРАВКА.

Группа Компаний VIRA (ВИРА) — один из ведущих девелоперов Новосибирска, входящий в топ-5 застройщиков города.

Ключевые показатели деятельности:

опыт: 15 лет на рынке недвижимости; масштаб: 60 построенных жилых домов; объём жилья: более 20 000 квартир; жилая площадь: 850 000 м²; результат: свыше 40 000 семей обрели комфортное жилье.

«Самородный квартал», Хабаровск. Первая очередь — два дома высотой 30 и 22 этажа.

Комплекс предложит 959 квартир площадью от 28 до 134 м² (студии и 1−4‑комнатные с европланировками), общую площадь — 53,5 тыс. м².

Особенности проекта:

витражное остекление и авторская архитектура; двор без машин; детские и спортивные площадки, зоны отдыха; система видеонаблюдения и круглосуточная охрана.

В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиника, магазины, ТЦ, фитнес‑центры, остановки общественного транспорта.

Проектная декларация на сайте дом.рф.

Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ «ВИРА 27», ИНН 5410135057, ОГРН: 1235400015080, юр. адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 56, офис 18−19.

