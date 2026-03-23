Первый куб бетона залили на стройплощадке ЖК «Самородный квартал»

Рассказывая о проекте ЖК «Самородный», представители застройщика обратили внимание на инженерные решения, которые делают проект нестандартным. Например, фасадное решение: фасад будет украшен витражным остеклением, а не блоками кондиционеров — их разместят в специальных нишах и скроют от глаз жильцов. Планировка квартир сознательно разнообразна: есть студии на 28 квадратным метров, есть европланировки — на одну, две, три и четыре комнаты, площадью до 134 «квадратов». То есть «Самородный квартал» может стать домом как для холостяков, так и для больших семей. Сейсмоустойчивость зданий обеспечивает арматурный каркас, бетон высокой марки и, как уже было сказано выше, надежный фундамент — монолитная плита на свайном основании. Застройщик планирует к маю выйти на нулевую отметку и начать работы по возведению монолитного каркаса с обустройством кирпичных стен.