Реверсивное движение ввели на «уставшем» мосту в Приморье

Ограничение ввели на мосту на 121-м километре автодороги (участок между населёнными пунктами Ильинка и Платоно-Александровское). Ограничение движения действует по правой полосе в сторону села Турий Рог. Опасный участок огородили железобетонными блоками и выделили дорожными знаками.
Проезд через мост возможен по левой полосе, приоритет движения — у автомобилей, которые едут со стороны Турьего Рога. Причиной ограничений называют повреждение балок пролётного строения. Сроки действия ограничений и планируемого ремонта пока не называют.
В этом году обрушений мостов в Приморье пока не фиксировалось. В прошлом году мостопад начался в начале февраля на территории Красноармейского округа, рухнула конструкция через Большую Уссурку недалеко от села Мельничное после того, как по мосту проехал груженый лесовоз. В 2024 году количество мостов в Приморье, получивших критические повреждения, превысило 10. Возводят новые мосты и капитально ремонтируют старые в регионе куда менее оперативными темпами.
Проблему большегрузного транспорта, который добивает и без того «уставшие» дорожные сооружения, пытаются решать пунктами весогабаритного контроля. Соблюдать запреты при построении маршрутов через Приморье невозможно, так как ветхие и аварийные мосты имеются почти на всех автодорогах, но за превышение веса можно доплачивать. Платить тоже хотят не все водители, выбирая объездные пути — тоже несанкционированные, но штраф за нарушение запрета оказывается меньше платы за перевес (см. материалы о ситуации в Надеждинском районе).