Реверсивное движение ввели на «уставшем» мосту в Приморье

Проблему большегрузного транспорта, который добивает и без того «уставшие» дорожные сооружения, пытаются решать пунктами весогабаритного контроля. Соблюдать запреты при построении маршрутов через Приморье невозможно, так как ветхие и аварийные мосты имеются почти на всех автодорогах, но за превышение веса можно доплачивать. Платить тоже хотят не все водители, выбирая объездные пути — тоже несанкционированные, но штраф за нарушение запрета оказывается меньше платы за перевес (см. материалы о ситуации в Надеждинском районе).