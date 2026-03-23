Почти 60% долгов по зарплатам Приморья сосредоточены в строительной сфере

Долги по зарплате в Приморье сильнее всего растут у строительных компаний: за два месяца сумма невыплаченных зарплат в отрасли увеличилась с 38,5 млн до 51,3 млн рублей и сейчас составляет почти 60% всех долгов в крае. По данным Федерации профсоюзов Приморского края, речь идет о ситуации на 1 января, 1 февраля и 1 марта 2026 года.
Как пишет ИНТЕРФАКС, рост долгов обсуждали на заседании межведомственной комиссии по проблеме невыплат с участием представителей краевых властей, работодателей и профсоюзов. По оценке ФППК, в строительстве задержки зарплаты часто тянутся от того, что заказчики не вовремя расплачиваются за выполненные по договорам подряда работы, и у подрядчиков накапливаются долги перед сотрудниками.
По итогам комиссии профильному министерству Приморского края рекомендовали поставить ситуацию с невыплатой зарплат в стройке на особый контроль. Компании из строительной отрасли и других сфер, участвовавшие в заседании, должны в течение месяца представить в краевое министерство труда и социальной политики графики погашения задолженности и отчитаться, какие меры они принимают, чтобы рассчитаться с людьми.
Всего, по данным профсоюзов, на 1 января 2026 года долги по зарплате в Приморье достигали 87,4 млн рублей без учета ликвидированных организаций — это на 54 млн больше, чем год назад. К 1 марта общая сумма сократилась лишь на 1,3 млн рублей, при этом вовремя зарплату не получили 420 сотрудников 19 предприятий края.