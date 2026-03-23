Почти 60% долгов по зарплатам Приморья сосредоточены в строительной сфере

Долги по зарплате в Приморье сильнее всего растут у строительных компаний: за два месяца сумма невыплаченных зарплат в отрасли увеличилась с 38,5 млн до 51,3 млн рублей и сейчас составляет почти 60% всех долгов в крае. По данным Федерации профсоюзов Приморского края, речь идет о ситуации на 1 января, 1 февраля и 1 марта 2026 года.