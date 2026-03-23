Федеральный проект «Больше чем работа»: Старшеклассники попробовали себя почти во всех основных специальностях нефтяной отрасли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ачинский НПЗ стал участником федерального проекта «Больше чем работа», который направлен на профориентацию и стажировку молодежи от 14 до 35 лет, включая старшеклассников.
В Ачинске 30 девятиклассников инженерно-технологического класса из Красноярска познакомились с региональным центром нефтепереработки, посетив техникум нефти и газа им. Е. А. Демьяненко (АТНГ) и Ачинский НПЗ.
Как отметила методист АТНГ, кандидат технических наук Анна Фомкина: «Наш техникум уже почти сорок лет готовит кадры для высокотехнологичной компании “Роснефть”, в том числе для Ачинского НПЗ. Два последних года мы принимаем участие в проекте “Промышленный туризм”, есть наработки разных маршрутов, в том числе опыт приема школьников рамках двухдневных туров в Ачинск. Поэтому с интересом приняли участие и в федеральном профориентационном проекте “Больше, чем работа”. У нас нет дефицита абитуриентов — напротив, конкурс при поступлении очень серьёзный. Но участие в таких масштабных событиях — это и развитие, и очередное подтверждение высокого рейтинга учебного заведения».
Ученики в рамках мастер-класса попробовали собрать электросхему. В мастерской «Лабораторно-химический анализ» учились готовить растворы заданной концентрации. В ходе экскурсии они также «монтировали» с помощью тренажёра бур, знакомились с технологической линией НПЗ, выполняли сборку и разборку задвижки: в общем, попробовали себя почти во всех основных специальностях нефтяной отрасли.
На Ачинском НПЗ специалисты производственного отдела познакомили старшеклассников с основными технологическими процессами предприятия, максимально просто рассказав, о том, как работает сложное производство. На встрече с представителями кадровой службы ребята обсудили преимущества целевого обучения, которое дает им право на корпоративную стипендию и трудоустройство на АНПЗ.
Один из старшеклассников Иван Баталов поделился своими впечатлениями. «Масштабное в Ачинске производство, даже не ожидал, — признается парень. — Понравилась экскурсия в заводской музей. Нефть раньше видел только на картинке, а здесь ее даже потрогал. И много новых фактов узнал об этом полезном ископаемом, например, что она бывает даже бесцветной».
«В “Роснефти” уже несколько десятков лет действует программа подготовки профессиональных кадров “школа-колледж-вуз-предприятие”, — отмечает заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АНПЗ Виктор Матвиенко. — О нюансах будущей профессии подрастающему поколению важно рассказывать, как минимум, это расширяет их представление о мире. Мы разработали для каждого возраста разные программы экскурсий и познавательных занятий. Думаю, для участников проекта “Больше, чем работа” программы “Больше, чем путешествие” поездка станет полезной».
Напомним, проект «Больше, чем работа» программы «Больше, чем путешествие» реализуется Росмолодежью в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке «Движения Первых», общества «Знание», платформы «Россия — страна возможностей». В регионе проходит при поддержке Министерства образования Красноярского края.
