В Мангистау представили «умную юрту»

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Инновационную «умную юрту», которая сочетает традиционное жилище кочевников и цифровые технологии, представили на Наурыз студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова, сообщили в акимате Мангистауской области.
«Юрта оснащена альтернативными источниками энергии, включая солнечные панели. С помощью специального мобильного приложения можно дистанционно управлять освещением, а также открытием и закрытием дверей и окон», — говорится в сообщении.
Внутренний климат, добавили в акимате, регулируется автоматически, обеспечивается постоянный контроль температуры и уровня влажности. В целях безопасности установлены датчики дыма и газа.
«Разработка ориентирована и на сферу туризма. Использование проекта в формате глэмпинга позволяет сочетать национальные ценности с современным образом жизни», — указывается в сообщении.
В акимате считают, что проект демонстрирует умения студентов эффективно применять знания в области информационных технологий, энергетики и дизайна на практике.