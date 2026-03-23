Екатеринбург готовится к проектированию новых станций метро

В 2027 году специалисты приступят к проектированию новой ветки метро в Екатеринбурге. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
В настоящее время проводятся расчеты, а также готовится технико-экономическое обоснование проекта, в том числе, просчитывается потенциальный пассажиропоток второй ветки, точные затраты на строительство подземки. Документы будут готовы к концу 2026 года, после чего начнется проектирование новых станций.
На технико-экономическое обоснование второй ветки метро потратят 150 миллионов рублей. На эти деньги также определят перспективные направления развития подземки Екатеринбурга.