Екатеринбург готовится к проектированию новых станций метро

Новую ветку метро для Екатеринбурга начнут проектировать в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2027 году специалисты приступят к проектированию новой ветки метро в Екатеринбурге. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В настоящее время проводятся расчеты, а также готовится технико-экономическое обоснование проекта, в том числе, просчитывается потенциальный пассажиропоток второй ветки, точные затраты на строительство подземки. Документы будут готовы к концу 2026 года, после чего начнется проектирование новых станций.

На технико-экономическое обоснование второй ветки метро потратят 150 миллионов рублей. На эти деньги также определят перспективные направления развития подземки Екатеринбурга.