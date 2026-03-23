День поставщика НК «Роснефть» способствует росту заключенных договоров с предприятиями Красноярского края

Только за прошлый год объем заключенных нефтяной компанией договоров с предприятиями региона вырос на 54%. Этому способствует практика ежегодного проведения Дня поставщика, на котором потенциальные подрядчики могут ознакомиться с планами проведения закупочных процедур дочерних обществ Компании в регионе, порядком проведения конкурентных закупок на электронной торговой площадке ТЭК-Торг и требованиями для участия в них, а также финансовыми инструментами для поставщиков и подрядчиков от банка «ВБРР».