День поставщика НК «Роснефть» способствует росту заключенных договоров с предприятиями Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на площадке национального центра «Россия» на Енисее прошел День поставщика компании «Роснефть».
В мероприятии, организованном совместно с Правительством Красноярского края для местных производителей и подрядных организаций, приняли участие представители дочерних предприятий Компании — «РН-Ванкор», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «РН-Проектирование Добыча» и «ВБРР-Факторинг», а также более 70 местных организаций.
На Дне поставщика участники обсудили вопросы организации закупочной деятельности по действующим и перспективным проектам Компании, ключевым из которых является «Восток Ойл» с ресурсной базой свыше 7 млрд тонн премиальной малосернистой нефти, оператором которого является «РН-Ванкор». В проект входит 66 лицензионных участков на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 15 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.
Компания «Роснефть» расширяет взаимодействие с местными предприятиями для реализации стратегических проектов на севере региона, их привлечение к участию в нефтедобывающих проектах на севере Красноярского края является ключевой задачей. Наиболее капиталоемкие направления — геология и бурение, строительно-монтажные работы и логистика материально-технических ресурсов.
Кроме того, реализация стратегических нефтедобывающих проектов «Роснефти» в Заполярье имеет важный мультипликативный эффект для смежных областей российской промышленности, таких как машиностроение, металлургия, энергетика, строительство и судостроение, обеспечивая стабильными заказами отечественных производителей.
Только за прошлый год объем заключенных нефтяной компанией договоров с предприятиями региона вырос на 54%. Этому способствует практика ежегодного проведения Дня поставщика, на котором потенциальные подрядчики могут ознакомиться с планами проведения закупочных процедур дочерних обществ Компании в регионе, порядком проведения конкурентных закупок на электронной торговой площадке ТЭК-Торг и требованиями для участия в них, а также финансовыми инструментами для поставщиков и подрядчиков от банка «ВБРР».