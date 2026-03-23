В Красноярске стартовал сезон ремонта теплосетей

В сотрудничестве с администрацией Красноярска СГК приходит с заменой трубопроводов на те участки, где планируется ремонт дорог или комплексное благоустройство. Один из таких объектов открывается в ближайшее время на ул. Диктатуры Пролетариата. СГК несколько лет обновляет инфраструктуру центральной части города, планируя работы поэтапно с учётом движения транспорта. В этом году на отрезке дороги между Урицкого и Мира в два этапа будет отремонтировано 135 метров теплосети. Уже в конце мая энергетики передадут участок для благоустройства муниципальным службам.