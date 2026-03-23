Рост производства продуктов животноводства продолжается в Нижегородской области

Отмечается увеличение поголовья скота и птицы и рост надоев молока.

Источник: Время

35 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе произвели сельскохозяйственные организации за январь — февраль текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.

Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре мяса доля крупного рогатого скота заняла 9%, птицы — 46%, свиней — 45%.

Отмечается рост надоев молока. За 2 месяца 2026 года произведено 100 тысяч тонн молока — на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний надой молока от одной коровы составил 1405 килограмм — на 39 кг больше, чем годом ранее.

На нижегородских птицефабриках поголовье птицы увеличилось на 2%, на 1 марта оно достигло 10 млн голов. Яиц получено больше на 12%, их объем за 2 месяца достиг 207 млн штук.