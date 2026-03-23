Рост производства продуктов животноводства продолжается в Нижегородской области

Отмечается рост надоев молока. За 2 месяца 2026 года произведено 100 тысяч тонн молока — на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний надой молока от одной коровы составил 1405 килограмм — на 39 кг больше, чем годом ранее.