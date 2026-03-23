2 млрд господдержки получат волгоградские аграрии в 2026 году

Губернатор Волгоградской области в понедельник, 23 марта 2026 года, посвятил оперативное совещание в администрации региона началу весенней полевой кампании. Работы уже в разгаре. Глава региона поставил план для аграриев на 2026 год и обсудил организационные вопросы.
— План ярового сева в Волгоградской области определен на уровне 1,8 млн га — несколько выше среднемноголетних значений, с задачей обеспечить общую площадь посевных площадей на уровне 3,4 млн га, — обозначил перспективы Андрей Бочаров.
Как рассказали в администрации региона, сейчас сельхозпроизводители выполняют подкормку озимых культур минеральными удобрениями, формируют необходимый запас семян, техники, ГСМ.
— Общий объем прямой государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области в текущем 2026 году оценивается на уровне 2 млрд рублей, более четверти из них уже перечислены аграриям, работающим как в растениеводстве, так и в животноводстве, — отметили в области.
Губернатор поставил ряд задач своим заместителям, курирующим АПК, главам муниципальных районов. В том числе они касаются старта пожароопасного периода, который начался в области 20 марта. Также до конца месяца до сельхозпроизводителей должны довести деньги господдержки.