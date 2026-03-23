Челябинскую крупу отправят на экспорт в Азию

Челябинские каши, которые варят по всей России, скоро появятся на обеденных столах в Азии. Компания «Ресурс» («Увелка») подписала соглашение с крупнейшим транспортным оператором FESCO о доставке местной продукции на экспорт, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
Отправлять крупы будут из логистического центра «Южноуральский» Челябинской области по железной дороге во Владивосток. Оттуда, через море, продукт доставят в страны Южной и Юго-Восточной Азии.
«Челябинская область увеличивает экспортные поставки продукции АПК. В 2025 году объем регионального агроэкспорта достиг 280,1 миллиона долларов США, благодаря чему был перевыполнен почти на 22 процента плановый показатель, предусмотренный региональным проектом “Экспорт продукции АПК”», — отметила заместитель министра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова.
География поставок выросла до 35 стран, 80% из которых — азиатские. Гречихи стали вывозить в 15 раз больше, чем раньше, зернобобовых — в четыре раза, льна — почти в три.
Сам производитель говорит, что к такому шагу готовились давно. На российском рынке «Увелка» уже давно «своя», теперь пришло время масштабироваться за границей.
В FESCO, которая теперь входит в «Росатом», говорят, что для аграриев главное — чтобы продукт доезжал вовремя и без потерь.
«Агропромышленный сектор активно наращивает экспорт в Азию, и для производителей ключевую роль играет надежная логистика», — отмечает коммерческий директор «ФЕСКО Интегрированный транспорт» Алексей Кравченко.