Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Хоценко: строительство Северного обхода идёт с опережением графика

Источник: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омске продолжается строительство Северного обхода, которое началось ещё в октябре прошлого года. Старт стройке дали заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Виталий Хоценко. Сейчас строительство объекта находится в активной фазе с опережением графика.

На текущий момент строится дорога протяжённостью 16 километров. Работы идут на транспортной развязке № 1 — это начало трассы Северного обхода. Также работы ведутся параллельно на левом и правом берегу Иртыша. Строители приступили к формированию несущей основы дорожного полотна.

Всего на объекте задействовано около 1000 человек и более 200 единиц техники, в том числе краны большой грузоподъёмности, экскаваторы, бульдозеры.