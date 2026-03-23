Губернатор Хоценко: строительство Северного обхода идёт с опережением графика

В Омске продолжается строительство Северного обхода, которое началось ещё в октябре прошлого года. Старт стройке дали заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Виталий Хоценко. Сейчас строительство объекта находится в активной фазе с опережением графика.
На текущий момент строится дорога протяжённостью 16 километров. Работы идут на транспортной развязке № 1 — это начало трассы Северного обхода. Также работы ведутся параллельно на левом и правом берегу Иртыша. Строители приступили к формированию несущей основы дорожного полотна.
Всего на объекте задействовано около 1000 человек и более 200 единиц техники, в том числе краны большой грузоподъёмности, экскаваторы, бульдозеры.