Мост через Тёшу в Навашинском округе готов наполовину

Капитальный ремонт моста через реку Тёша в Навашинском округе Нижегородской области преодолел отметку в 50% готовности. Работы ведутся на 309-м километре трассы «Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объект находится на особом контроле регионального управления автодорог, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Протяжённость моста составляет 138,3 метра. Изначально ремонт стартовал по предыдущему контракту, однако подрядчик не справился с задачей. В ноябре 2025 года был заключён новый госконтракт на сумму 203,6 млн рублей, после чего темпы работ заметно выросли.
Сейчас строители полностью завершили монтаж балок пролётного строения. Ведутся армирование монолитных участков и установка опалубки — эти этапы необходимы для усиления конструкции и подготовки к следующим работам.
По словам директора ГКУ НО «ГУАД» Леонида Самухина, мост играет важную роль для транспортного сообщения: ежедневно по нему проходят сотни автомобилей, включая автобусы и транзитный транспорт. Завершить ремонт планируют до 31 октября 2026 года.