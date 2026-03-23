Доходы и расходы Нижнего Новгорода на 2026 год увеличили на 2,1 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании гордумы.
Как рассказал директор департамента финансов Юрий Мочалкин, такое решение связано с получением межбюджетных трансфертов, ростом собственных доходов города и сложившейся экономией. За счет этого часть средств перераспределят.
1,1 млрд рублей направят на создание террасного парка в Почаинском овраге, 682 млн рублей — на реконструкцию переулка Плотничный и улицы Ильинской, 500 млн рублей — на ремонт и содержание дорог и еще 143 млн руб. — на проектирование, внедрение и содержание интеллектуальных транспортных систем.
По итогу доходы в городской бюджет составят 78,7 млрд рублей, расходы — 81,7 млрд руб., а дефицит — 3 млрд рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 2,6 млрд рублей составила задолженность по налогам и сборам перед бюджетом Нижнего Новгорода в начале 2026 года.