Договор на строительство терминала в Пионерском заключают с тремя компаниями

Как сообщала пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), за 2025 год международный морской терминал, строящийся в Пионерском, принял 18 рейсов грузопассажирских паромов. Общий грузооборот комплекса достиг 56 тыс. тонн. Было обработано более 2,5 тыс. единиц накатной техники. В декабре 2025 года была проведена тестовая перевалка контейнерных грузов с сухогруза «Спарта IV». Работа была организована по прямому варианту: с борта судна на транспортные средства.