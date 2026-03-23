Корректировку городского бюджета согласовали депутаты на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова 23 марта.
Доходная и расходная части бюджете на 2026 год увеличены на 2,075 млрд рублей.
Также перераспределены средства в сумме 664 млн рублей, сэкономленные в том числе на обслуживании муниципального долга.
По словам директора департамента финансов Юрия Мочалкина, изменения обусловлены ростом собственных доходов города, получением межбюджетных трансфертов, постатейным перераспределением средств и сложившейся экономией.
1,122 млрд рублей планируется направить на создание террасного парка в Почаинском овраге, 682 млн рублей — на реконструкцию переулка Плотничный и улицы Ильинской, 500 млн рублей — на ремонт и содержание дорог и 143 млн рублей — на проектирование, внедрение и содержание интеллектуальных транспортных систем.
Кроме того, заложены средства в объеме 40 млн рублей — на субсидию МП «Нижегородское метро», 37 млн рублей — на физическую охрану детских садов, 23,1 млн рублей — на оплату выкупной стоимости при расселении граждан, 20,6 млн рублей — на пролонгирование работ по продлению метрополитена, 18 млн рублей — на капитальный ремонт Центральной детской библиотеки им. В. С. Рыжакова Кстовского района в рамках создания на ее базе модельной библиотеки.
Обновленные параметры бюджета составят: доходы — 78,743 млрд рублей, расходы — 81,791 млрд рублей, дефицит — 3,048 млрд рублей.
«Дополнительные средства направляются на приоритетные для Нижнего Новгорода сферы — дороги, благоустройство, метро, расселение ветхого и аварийного жилья. Такую корректировку мы, депутаты, всегда приветствуем, поскольку она направлена на развитие города и решение насущных для жителей вопросов», — отметил Евгений Чинцов.