Более 30 рейсов задерживаются в калининградском аэропорту Храброво

Из-за ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области 21 рейс не может отправиться в Калининградскую область, еще 12 самолетам не разрешают вылететь из российского эксклава. Информацию опубликовали на онлайн-табло аэропорта Храброво.
Пострадали не только пассажиры, следующие в Москву и Петербург или вылетающие из двух российских столиц. Под ограничения также попали такие направления, как Череповец, Минск и Уфа.
Уже отменены два утренних и два обеденных рейса из Калининграда в Санкт-Петербург, а также четыре рейса в обратном направлении.
В пресс-службе аэропорта Храброво сообщили, что расписание вылетов и прилетов изменилось из-за временных ограничений, действующих в Ленобласти. Пассажиров попросили заранее его проверять перед поездкой в воздушную гавань. Уточнить информацию можно в кол-центре аэропорта, на онлайн-табло, а также у представителей авиакомпаний.
При сильной задержке рейсов будут предоставлены все необходимые услуги, включая питание и воду.
Ограничения на полеты ввели после массированной атаки дронов на Ленинградскую область. По сообщению главы региона Александра Дрозденко, ночью силы ПВО сбили 11 беспилотников.