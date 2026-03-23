Более 30 рейсов задерживаются в калининградском аэропорту Храброво

Из-за ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области 21 рейс не может отправиться в Калининградскую область, еще 12 самолетам не разрешают вылететь из российского эксклава. Информацию опубликовали на онлайн-табло аэропорта Храброво.

Источник: "Российская газета"

Пострадали не только пассажиры, следующие в Москву и Петербург или вылетающие из двух российских столиц. Под ограничения также попали такие направления, как Череповец, Минск и Уфа.

Уже отменены два утренних и два обеденных рейса из Калининграда в Санкт-Петербург, а также четыре рейса в обратном направлении.

В пресс-службе аэропорта Храброво сообщили, что расписание вылетов и прилетов изменилось из-за временных ограничений, действующих в Ленобласти. Пассажиров попросили заранее его проверять перед поездкой в воздушную гавань. Уточнить информацию можно в кол-центре аэропорта, на онлайн-табло, а также у представителей авиакомпаний.

При сильной задержке рейсов будут предоставлены все необходимые услуги, включая питание и воду.

Ограничения на полеты ввели после массированной атаки дронов на Ленинградскую область. По сообщению главы региона Александра Дрозденко, ночью силы ПВО сбили 11 беспилотников.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше