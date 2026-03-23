Рост доходной и расходной частей бюджета согласовала нижегородская Гордума

23 марта 2026 года, в ходе планового собрания городской Думы Нижнего Новгорода, которое провел Евгений Чинцов, народные избранники одобрили внесение изменений в бюджет города на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Нижнего Новгорода.
Как доходная, так и расходная его части были увеличены на 2,075 миллиарда рублей. Помимо этого, были перераспределены средства в размере 664 миллионов рублей, которые, в частности, удалось сэкономить за счет обслуживания муниципального долга.
Директор департамента финансов Юрий Мочалкин пояснил, что данные корректировки стали возможны благодаря росту собственных доходов города, поступлению межбюджетных трансфертов, а также постатейному перераспределению средств и возникшей экономии.
В итоге 1,122 миллиарда рублей будут направлены на создание террасного парка в Почаинском овраге. Еще 682 миллиона рублей выделены на реконструкцию Плотничного переулка и улицы Ильинской. На ремонт и содержание дорог предусмотрено 500 миллионов рублей, а на разработку, внедрение и эксплуатацию интеллектуальных транспортных систем — 143 миллиона рублей.
Дополнительно выделены средства в объеме 40 миллионов рублей на субсидирование МП «Нижегородское метро», 37 миллионов рублей — на обеспечение физической охраны детских садов, 23,1 миллиона рублей — на оплату принудительного выкупа жилья при расселении граждан, 20,6 миллиона рублей — на продолжение работ по расширению линий метрополитена, и 18 миллионов рублей — на капитальный ремонт Центральной детской библиотеки имени В. С. Рыжакова в Кстовском районе в рамках ее преобразования в модельный объект.
Обновленные бюджетные показатели выглядят следующим образом: доходы составят 78,743 миллиарда рублей, расходы — 81,791 миллиарда рублей, а дефицит — 3,048 миллиарда рублей.
Как подчеркнул Евгений Чинцов, эти дополнительные средства вкладываются в ключевые для Нижнего Новгорода направления — развитие дорожной инфраструктуры, благоустройство, метрополитен, а также расселение ветхого и аварийного жилья. Мы, как депутаты, всегда поддерживаем подобные корректировки, поскольку они направлены на прогресс города и решение насущных проблем его жителей.