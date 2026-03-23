Педагоги из Татарстана смогут получать ежегодные выплаты на аренду жилья

Согласно документу, учителя смогут получать выплаты из регионального бюджета на возмещение затрат на наем жилья — до 180 тыс. рублей в год. Компенсация будет предоставляться на конкурсной основе.
Рассчитывать на поддержку смогут педагоги, работающие по основному месту в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и занимающие должности, включенные в перечень приоритетных для региона. При этом у претендента и его семьи не должно быть собственного жилья в том муниципалитете, где он работает.
Ежегодно поддержку смогут получить не более 350 человек.