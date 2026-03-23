Нижний Новгород стал лидером по развитию электротранспорта

Сразу несколько побед завоевала Нижегородская область на национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности». Нижний Новгород признали лучшим в номинации «Город-лидер по развитию городского электротранспорта». Кроме того, трамвай «МиНиН» стал «Трамваем года», а инновационный автобус CITYMAX 8 — «Автобусом года» по итогам народного голосования. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём телеграм-канале.
Сегодня регион активно развивает современные виды транспорта. В городе с нуля создали одну из крупнейших в стране сетей электробусов и крупнейший парк электротакси. Параллельно реализуются крупные инфраструктурные проекты — продление метро и развитие канатных дорог.
Отдельное внимание уделяется трамвайной сети: в Нижнем идет масштабная модернизация — крупнейшая среди нестоличных городов. Уже поставлено 145 новых вагонов из 170, полностью обновляются пути. Власти делают ставку на комплексный подход, развивая сразу несколько видов транспорта, чтобы сделать поездки по городу удобнее и быстрее.