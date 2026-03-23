Нижний Новгород стал лидером по развитию электротранспорта

Сразу несколько побед завоевала Нижегородская область на национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности». Нижний Новгород признали лучшим в номинации «Город-лидер по развитию городского электротранспорта». Кроме того, трамвай «МиНиН» стал «Трамваем года», а инновационный автобус CITYMAX 8 — «Автобусом года» по итогам народного голосования. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём телеграм-канале.