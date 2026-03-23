Нижегородские аграрии ставят рекорды: наращивают выпуск мяса и молока

Нижегородские птицефабрики продолжают наращивать поголовье. К 1 марта его общая численность достигал 10 миллионов птиц. Это на 2% больше, если сравнивать с итогами января и февраля 2025 года. При этом выпуск яиц за первые два месяца этого года вырос на 12% в Нижегородской области, достигнув 207 миллионов штук.