Нижегородские аграрии ставят рекорды: наращивают выпуск мяса и молока

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта, ФедералПресс. Нижегородские сельхозпроизводители продолжают наращивать выпуск животноводческой продукции. О новых рекордах аграриев рассказали в Нижегородстате.

«За первые два месяца 2026 года сельскохозяйственные организации региона произвели скота и птицы на убой в живом весе 35 тысяч тонн. Это на 20% больше, чем было за такой же период прошлого года», — сообщили в Нижегородстате.

Традиционно, в структуре производства мяса преобладает доля птицы (46%) и свиней (45%). Еще 9% приходится на КРС.

Нижегородские птицефабрики продолжают наращивать поголовье. К 1 марта его общая численность достигал 10 миллионов птиц. Это на 2% больше, если сравнивать с итогами января и февраля 2025 года. При этом выпуск яиц за первые два месяца этого года вырос на 12% в Нижегородской области, достигнув 207 миллионов штук.

Также зафиксировали увеличение надоев молока с начала этого года. В январе-феврале его в регионе произвели 100 тысяч тонн. Рост составил 2%.

«Средний надой молока от одной коровы составил 1405 килограмм, что на 39 килограмм больше, чем было в январе — феврале 2025 года», — добавили в Нижегородстате.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.