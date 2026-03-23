Нижегородские аграрии ставят рекорды: наращивают выпуск мяса и молока

«За первые два месяца 2026 года сельскохозяйственные организации региона произвели скота и птицы на убой в живом весе 35 тысяч тонн. Это на 20% больше, чем было за такой же период прошлого года», — сообщили в Нижегородстате.
Традиционно, в структуре производства мяса преобладает доля птицы (46%) и свиней (45%). Еще 9% приходится на КРС.
Нижегородские птицефабрики продолжают наращивать поголовье. К 1 марта его общая численность достигал 10 миллионов птиц. Это на 2% больше, если сравнивать с итогами января и февраля 2025 года. При этом выпуск яиц за первые два месяца этого года вырос на 12% в Нижегородской области, достигнув 207 миллионов штук.
Также зафиксировали увеличение надоев молока с начала этого года. В январе-феврале его в регионе произвели 100 тысяч тонн. Рост составил 2%.
«Средний надой молока от одной коровы составил 1405 килограмм, что на 39 килограмм больше, чем было в январе — феврале 2025 года», — добавили в Нижегородстате.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.