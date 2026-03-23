На юге Волгограда закроют на всю ночь железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд в Советском районе Волгограда закроют для проезда автомобилей в ночь с 23 на 24 марта.
Из-за ремонтных работ машины не пропустят с 22:00 понедельника до 6:00 вторника на девятом километре перегона Ельшанка — Бекетовская в месте пересечения улиц Слесарная и Инструментальная, сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Объехать этот участок можно будет по улицам Электролесовская и Никитина.
