На юге Волгограда закроют на всю ночь железнодорожный переезд

Из-за ремонтных работ машины не пропустят с 22:00 понедельника до 6:00 вторника на девятом километре перегона Ельшанка — Бекетовская в месте пересечения улиц Слесарная и Инструментальная, сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.