На юге Волгограда закроют на всю ночь железнодорожный переезд

Из-за ремонтных работ машины не пропустят с 22:00 понедельника до 6:00 вторника на девятом километре перегона Ельшанка — Бекетовская.

Железнодорожный переезд в Советском районе Волгограда закроют для проезда автомобилей в ночь с 23 на 24 марта.

Из-за ремонтных работ машины не пропустят с 22:00 понедельника до 6:00 вторника на девятом километре перегона Ельшанка — Бекетовская в месте пересечения улиц Слесарная и Инструментальная, сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Объехать этот участок можно будет по улицам Электролесовская и Никитина.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, как изменился маршрут общественного транспорта в связи с ремонтом путепровода на улице Базисной и как место ремонта могут объехать личные автомобили.