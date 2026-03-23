Более 63 тысяч нижегородцев получат прибавку к пенсии с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в Нижегородской области увеличат на 6,8%. Индексация затронет почти 64 тысячи жителей региона — это граждане без необходимого трудового стажа, а также инвалиды и люди, потерявшие кормильца. Перерасчет пройдет автоматически, обращаться в отделения не потребуется, сообщили в пресс-службе ОСФР по Нижегородской области.