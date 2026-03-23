Более 63 тысяч нижегородцев получат прибавку к пенсии с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в Нижегородской области увеличат на 6,8%. Индексация затронет почти 64 тысячи жителей региона — это граждане без необходимого трудового стажа, а также инвалиды и люди, потерявшие кормильца. Перерасчет пройдет автоматически, обращаться в отделения не потребуется, сообщили в пресс-службе ОСФР по Нижегородской области.
После повышения социальная пенсия по старости вырастет до 9 424 рублей, выплаты инвалидам I группы составят 18 848 рублей, а дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы будут получать 22 618 рублей.
В Соцфонде также предупредили о росте числа мошенников. Специалисты не звонят с просьбами сообщить личные данные или коды подтверждения. При любых сомнениях лучше обращаться в официальный контакт-центр.