Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 63 тысяч нижегородцев получат прибавку к пенсии с 1 апреля

Повышение пройдет автоматически без заявлений.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в Нижегородской области увеличат на 6,8%. Индексация затронет почти 64 тысячи жителей региона — это граждане без необходимого трудового стажа, а также инвалиды и люди, потерявшие кормильца. Перерасчет пройдет автоматически, обращаться в отделения не потребуется, сообщили в пресс-службе ОСФР по Нижегородской области.

После повышения социальная пенсия по старости вырастет до 9 424 рублей, выплаты инвалидам I группы составят 18 848 рублей, а дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы будут получать 22 618 рублей.

В Соцфонде также предупредили о росте числа мошенников. Специалисты не звонят с просьбами сообщить личные данные или коды подтверждения. При любых сомнениях лучше обращаться в официальный контакт-центр.