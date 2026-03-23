Белорусская таможня обратилась к властям Литвы после решения Лукашенко

Государственный таможенный комитете направил предложение Литве после решения белорусского президента о литовских фурах, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о выезде застрявших в Беларуси литовских фур.
В ГТК объяснили, что иностранные грузовики уже сейчас могут выезжать с территории республики после поступления платы за хранение транспортных средств на специальных площадках. При этом белорусская таможня направила литовским властям предложение о более интенсивной работе пунктов пропуска в период выезда фур.
По словам председателя таможенного комитета Владимира Орловского, ситуация на границе будет зависеть полностью от сопредельных государств, Литвы и Польши.
— Мы готовы дать на выезд столько грузовиков, сколько примет сопредельная сторона, — подчеркнул он.
Здесь же глава таможни рассказал, что литовские таможенные службы работают намного медленнее польских, принимая на въезд около 140 — 160 фур в сутки через два пункта пропуска. При этом польская таможня работает активнее, принимая в сутки 700 — 800 грузовиков на въезд.
Беларусь по линии таможенных служб уже направила Литве предложение, чтобы пункты пропуска на границе работали в полную силу, хотя бы в период выезда грузовиков. При этом отмечается, что большинство транспортных средств на специальных стоянках — именно с литовской регистрацией.
— Теперь все зависит от оперативности перевозчиков: когда они смогут привезти сюда своих водителей и забрать грузовики, — резюмировал Орловский.
А еще власти сказали, что закрывающийся горнолыжный комплекс «Логойск» под арестом.