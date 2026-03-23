На 3 млрд рублей оштрафовали нарушающих ПДД воронежцев в 2025 году

Штрафы на сумму свыше трех миллиардов рублей выписали воронежцам за нарушения ПДД в 2025 году, пишут «Воронежские новости», ссылаясь на информацию областной Госавтоинспекции.
В минувшем году в регионе было заведено более 3,3 млн административных дел в результате нарушений ПДД. За январь и февраль текущего года возбуждено свыше 255 тысяч дел, общая сумма штрафов составила 230 млн рублей. Средства направляют в облбюджет, в дальнейшем деньги идут на развитие дорожной инфраструктуры.
По информации регионального министерства финансов, в 2024 году от оплаты штрафов в бюджет области поступило свыше 1,9 млрд рублей, в 2025 — 2,1 млрд рублей. Рост суммы может быть связан как с увеличением количества нарушений, так и с повышением эффективности их фиксации.