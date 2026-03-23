В мэрии Омска назвали зарплаты руководителей МП «Электрический транспорт»

Департамент транспорта города Омска отчитался о зарплатах руководства подведомственного учреждения — МП «Электрический транспорт» — за 2025 год. В документе, опубликованном на сайте мэрии, содержатся сведения о среднемесячной зарплате директора, первого заместителя, заместителя и главбуха муниципального предприятия.
Согласно этому документу, среднемесячная зарплата директора муниципального предприятия, в чьем ведомстве находятся все городские автобусы и троллейбусы, составляла 272 тысячи 074 рубля. При этом в расчет попал период со 2 сентября 2025 года, когда на этот пост был назначен Вадим Филонов.
Зарплата первого заместителя директора МП «Электрический транспорт» рассчитывалась с 1 января по 1 сентября 2025 года. В среднем на тот момент она составляла 175 604 рубля ежемесячно.
Среднегодовая зарплата заместителя директора составила 97 249 тысяч рублей, главного бухгалтера предприятия — 96 594 рубля.
Отметим, что в этом же разделе сайта можно ознакомиться с зарплатами прошлого руководящего состава МП «Электрический транспорт» за 2024 год. Судя по этим данным, прежний руководитель МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов получал на этом посту больше — 287 000 рублей.