Готовность Большого Смоленского моста в Петербурге составила 80 процентов

Готовность Смоленского Большого моста в Петербурге составила 80 процентов. В 2026 году через сооружение начнут пропускать суда, в 2028 году его намерены полностью ввести в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, подводя промежуточные итоги реализации программы «10 приоритетов развития».