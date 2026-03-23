Готовность Большого Смоленского моста в Петербурге составила 80 процентов

Готовность Смоленского Большого моста в Петербурге составила 80 процентов. В 2026 году через сооружение начнут пропускать суда, в 2028 году его намерены полностью ввести в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, подводя промежуточные итоги реализации программы «10 приоритетов развития».
— Северная столица — в пятерке регионов, которые достигли 100-процентного результата, исполняя национальные проекты предыдущего периода. Опираясь на новые нацпроекты и предложения петербуржцев, мы определили основные направления развития города до 2030 года, — отметил Беглов.
Градоначальник добавил, что самая большая часть программы — это мегапроекты, которые планируют реализовать в ближайшем будущем. Среди них Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), первый этап которой — Витебская развязка — уже открыли, Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург, круглогодичный морской курорт «Санкт-Петербург Марина» и не только.
Большое внимание также уделили теме семье и детства. В рамках приоритета «Все возможности детям» Петербург первым в России отменил плату за посещение детских садов, а при вузах создали группы кратковременного пребывания малышей в специализированных детских комнатах. И это только часть принятых инициатив.