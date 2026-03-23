Более миллиарда рублей направят на дороги Нижнего Новгорода

Как отметил глава города Юрий Шалабаев, дополнительные средства удалось высвободить благодаря экономии на обслуживании муниципального долга. Почти миллиард рублей пойдет на реконструкцию улицы Ильинской и Плотничного переулка, а также на строительство новых дорог в поселке Новинки. Еще 500 миллионов рублей направят на капитальный ремонт и содержание дорог, из них 200 миллионов — на так называемый «карточный» ремонт, который особенно востребован после зимы.