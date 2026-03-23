Более миллиарда рублей направят на дороги Нижнего Новгорода

Власти Нижнего Новгорода увеличили финансирование дорожной отрасли: на ремонт, строительство и содержание уличной сети направят более миллиарда рублей. Решение принято после корректировки городского бюджета, доходы и расходы которого выросли более чем на два миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как отметил глава города Юрий Шалабаев, дополнительные средства удалось высвободить благодаря экономии на обслуживании муниципального долга. Почти миллиард рублей пойдет на реконструкцию улицы Ильинской и Плотничного переулка, а также на строительство новых дорог в поселке Новинки. Еще 500 миллионов рублей направят на капитальный ремонт и содержание дорог, из них 200 миллионов — на так называемый «карточный» ремонт, который особенно востребован после зимы.
Помимо дорожных проектов, более миллиарда рублей выделят на инженерную подготовку и реконструкцию Почаинского оврага. Дополнительные средства также предусмотрены на охрану школ и обновление Центральной детской библиотеки имени Рыжакова.