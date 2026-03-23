В Артемовском построят многоквартирный дом для медиков и учителей

Источник: Комсомольская правда

По программе комплексного развития территорий (КРТ) на участке площадью два гектара построят несколько многоквартирных домов площадью 7,5 тысячи квадратных метров. Один из них, рассчитанный на 20 квартир, будет предназначен для работников в сфере здравоохранения и образования.

— За все время реализации проектов КРТ жилищные условия улучшили 1515 человек. 31 такой проект — сейчас в работе. Идет подготовка новых площадок под строительство в Екатеринбурге, Белоярском муниципальном округе, Среднеуральске, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Красноуфимске, — сообщил в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Кроме этого, медиков и учителей обеспечат жильем по госпрограмме. В Североуральске и Серове за счет областного бюджета до конца 2027 года построят по одному пятиэтажному 20-квартирному дому.