Белтаможсервис озвучил тарифы за хранение литовских фур на стоянках

На специально оборудованных площадках, по данным ГТК, находится более 1,9 тысячи транспортных средств, зарегистрированных в Литве.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Предприятие «Белтаможсервис» озвучило тарифы за хранение фур литовских перевозчиках, размещенных на стоянках в Беларуси.

Уточняется, что тарифы были снижены в целях урегулирования ситуации с транспортными средствами, которые зарегистрированы в Литве.

«Сцепка — 163,80 белорусских рублей в сутки, тягач — 109,20 рублей в сутки, полуприцеп — 54,60 рублей в сутки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сниженные тарифы действуют с момента размещения техники на спецстоянках.

Сегодня стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение предоставить возможность выехать транспортным средствам литовских и польских перевозчиков, которые находились в стране с ноября 2025 года из-за недружественных действий литовской стороны.

В ГТК уточнили, что на специально оборудованных площадках находится более 1,9 тысячи транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов.

Таможенные органы уточнили, что после поступления от перевозчиков оплаты за хранение транспорт можно забирать.

