«Год будет сложным»: глава Башкирии рассказал о непростой задаче на 2026-й

Глава Башкирии Радий Хабиров подвел итоги инвестиционной активности в регионе за 2025 год. Общий объем вложений в основной капитал составил почти 853 миллиарда рублей, что на 1,7% больше, чем годом ранее.
За последние семь лет прирост инвестиций в республике достиг 76,6%. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе этот показатель составил 38,6%, а в целом по стране — 37,5%. Таким образом, темпы роста в регионе оказались вдвое выше общероссийских.
Хабиров отметил, что эти цифры напрямую коррелируют с ростом валового регионального продукта и влияют на качество жизни жителей. При этом, по его словам, это не предел: по ВРП республика пока занимает 13-е место в России, и есть куда расти. Следующая планка — 1 триллион рублей инвестиций.
— Уверен, она нам тоже под силу. 2026-й год будет сложным. Но в этом и заключается управленческое искусство команды — давать результат в непростое время, — заявил глава Башкирии.