Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму завершили реорганизацию налоговой

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Налоговые органы Крыма завершили процесс реорганизации и перешли на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Республике Крым сообщает о завершении реорганизации налоговых органов Республики Крым путем перехода на двухуровневую систему управления с 23 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

В крымской налоговой пояснили, что все территориальные налоговые органы теперь присоединены к УФНС по республике. Таким образом, управление является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных налоговых органов Крыма.

«Перевод организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на налоговый учет в Управление осуществлен налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков», — уточнили в пресс-службе.

При этом в ведомстве заверили, что для налогоплательщиков мероприятия по реорганизации не повлекли за собой ухудшения условий и качества получения услуг. Все точки присутствия налоговых органов сохраняются. Для удобства граждан и субъектов предпринимательства порядок приема и обслуживания в операционных залах остается прежним и будет осуществляться по тем же адресам.

Кроме того, теперь для приема почтовой корреспонденции предусмотрен единый почтовый адрес: 295000, г. Симферополь ул. А. Невского, 29, добавили в УФНС по региону.

Реорганизация налоговых органов Республики Крым проходит в рамках модернизации налоговых органов ФНС России. Цель — повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, напомнили специалисты.

