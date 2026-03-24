В Крыму завершили реорганизацию налоговой

«Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Республике Крым сообщает о завершении реорганизации налоговых органов Республики Крым путем перехода на двухуровневую систему управления с 23 марта 2026 года», — говорится в сообщении.
В крымской налоговой пояснили, что все территориальные налоговые органы теперь присоединены к УФНС по республике. Таким образом, управление является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных налоговых органов Крыма.
«Перевод организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на налоговый учет в Управление осуществлен налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков», — уточнили в пресс-службе.
При этом в ведомстве заверили, что для налогоплательщиков мероприятия по реорганизации не повлекли за собой ухудшения условий и качества получения услуг. Все точки присутствия налоговых органов сохраняются. Для удобства граждан и субъектов предпринимательства порядок приема и обслуживания в операционных залах остается прежним и будет осуществляться по тем же адресам.
Кроме того, теперь для приема почтовой корреспонденции предусмотрен единый почтовый адрес: 295000, г. Симферополь ул. А. Невского, 29, добавили в УФНС по региону.
Реорганизация налоговых органов Республики Крым проходит в рамках модернизации налоговых органов ФНС России. Цель — повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, напомнили специалисты.